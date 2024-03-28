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В Ульяновской области загорелась птицефабрика

МЧС: в Ульяновской области горит птицефабрика на площади 4 тыс. кв. метров

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МЧС России

На птицефабрике «Вешкаймская» в Ульяновской области произошел пожар на площади 4 тыс. кв. метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным спасателей, сообщение о возгорании склада готовой продукции птицефабрики поступило в 17:30 (16:30 мск). На момент прибытия подразделения наблюдалось горение внутри склада, людей в помещении не было.

Отмечается, что открытое горение удалось ликвидировать в 18:20 (17:20 мск) на площади 4 тыс. кв. метров.

Причины пожара устанавливаются.

28 марта в Москве на Калужском шоссе произошел мощный пожар в торговом центре «Красная Пахра». Огонь охватил кровлю и фасад магазина на 80 квадратных метрах. Спасатели ликвидировали открытое горение.

Ранее уфимец повис на балконе, спасаясь от пожара в многоэтажке.

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