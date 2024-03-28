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Иностранные платформы назвали недружественным пространством для россиян

Правозащитник Шлыков: западные площадки равнодушны к теракту к «Крокусе»

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Unsplash

Западные площадки всегда равнодушно относились к чувствам и безопасности своих пользователей, сказал «Газете.Ru» основатель и лидер движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

«Западные площадки даже не пытаются создать видимость борьбы с деструктивным контентом. Когда в США происходит ЧП, платформы «встают на уши» и экстренно удаляют любые спорные высказывания. Сейчас в России случилась трагедия, но они не модерируют ненавистнические высказывания», — сказал он.

По словам Шлыкова, бездействие иностранных ИТ-гигантов в очередной раз доказывает, как США настроены против России.

«То, что творится сейчас на западных платформах в связи с терактом в «Крокусе», показывает, насколько эти площадки опасны. Западные платформы принципиально не хотят сотрудничать с российскими правоохранительными органами», — отметил правозащитник.

Шлыков подчеркнул, что ИТ-гиганты закрывают глаза на распространение ложной информации и отказываются следовать законам РФ.

«Модель поведения западных онлайн-площадок является частью русофобской политики. Иностранные платформы опасны для россиян. Сейчас Россия переживает последствия ужасной трагедии в «Крокусе», но руководство ИТ-гигантов позволяет радикалам строчить комментарии о ненависти к нашей стране и народу», — заключил Шлыков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что западные медиагиганты солидаризируются с террористами, не удаляя комментарии в отношении россиян после теракта в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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