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Россиянам рассказали, как справиться с переутомлением и эмоциональным выгоранием

В Химкинской больнице заявили, что сон помогает справиться с переутомлением

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Shutterstock

Переутомление может возникнуть из-за нарушения режима труда и отдыха, недостаточного сна, неправильного питания и низкой физической активности. Об этом предупредили специалисты Химкинской областной больницы. По их словам, которые приводит «Радио 1», признаками переутомления являются постоянная усталость, снижение памяти и концентрации, нарушение сна и аппетита, подавленное настроение.

Чтобы избежать переутомления, врачи советуют спать достаточное количество часов, грамотно распределять физические и умственные нагрузки, а также разнообразить рацион питания, включив в него витамины и микроэлементы.

Также, по словам специалистов, важно регулярно совершать прогулки на свежем воздухе, слушать расслабляющую музыку и ограничить информационную нагрузку.

Клинический психолог Майя Тум до этого рассказала, как распознать синдром хронической усталости (СХУ). По ее словам, СХУ — это системное заболевание, характеризующееся состоянием переутомления, которое ощущается на протяжении не менее полугода без объективных причин и не проходит после отдыха, может усиливаться при любой нагрузке, часто имеет сопутствующие симптомы, такие как бессонница, головная и мышечная боль.

Ранее эксперты назвали заболевания, влияющие на продолжительность и качество сна.

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