РККК собрал свыше 1 млрд рублей на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Российский Комитет Красного Креста собрал свыше 1 млрд руб. на помощь семьям погибших и раненным в «Крокусе». Соответствующая публикация опубликована в Telegram-канале РККК.

«По всем первым 33 семьям мы приняли решение о выделении материальной помощи уже сейчас. РКК начал выплачивать им от 300 до 450 тысяч рублей», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Выплаты получат дети, потерявшие одного или двух родителей, пострадавшие, находящиеся на лечении и нуждающиеся в материальной поддержке и те, кто после теракта остался одним кормильцем в семье.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал по 1 млн руб семьям погибших в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».