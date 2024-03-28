Аспиранта МГУ Мифтахова просят приговорить к трем годам колонии

Гособвинение запросило три года колонии строгого режима по делу об оправдании терроризма бывшему аспиранту Московского государственного университета им. Ломоносова Азату Мифтахову. Об этом сообщает его группа поддержки в Telegram-канале.

«Просит назначить срок в 3 года», — указывается в публикации.

По версии правоохранительных органов, Мифтахов одобрил поступок Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в архангельском управлении ФСБ, в ходе просмотра телевизора с другими арестантами. Следователь также заявил, что мужчина является активным участником «террористической организации «Народная самооборона»».

Сам подозреваемый пояснил, что ничего не говорил о Жлобицком в тот день.

«С Михаилом я не был знаком, но знаю, что это 17-летний анархист, который подорвал себя в здании ФСБ, ранив несколько силовиков», — рассказал он.

В сентябре бывший аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан на выходе из колонии, где отбывал наказание за поджог офиса партии «Единая Россия» в 2018 году. Математик успел пять минут пообщаться с родственниками, после чего его увезли в кировское управление ФСБ и предъявили обвинение в призывах к осуществлению террористической деятельности. Бывший аспирант заявил о своей невиновности и отказался от дачи показаний.

Ранее сообщалось, что поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление.