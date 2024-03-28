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Аспиранта МГУ Мифтахова просят приговорить к трем годам колонии

Экс-аспиранту МГУ Мифтахову запросили три года колонии за оправдание терроризма

Гособвинение запросило три года колонии строгого режима по делу об оправдании терроризма бывшему аспиранту Московского государственного университета им. Ломоносова Азату Мифтахову. Об этом сообщает его группа поддержки в Telegram-канале.

«Просит назначить срок в 3 года», — указывается в публикации.

По версии правоохранительных органов, Мифтахов одобрил поступок Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в архангельском управлении ФСБ, в ходе просмотра телевизора с другими арестантами. Следователь также заявил, что мужчина является активным участником «террористической организации «Народная самооборона»».

Сам подозреваемый пояснил, что ничего не говорил о Жлобицком в тот день.

«С Михаилом я не был знаком, но знаю, что это 17-летний анархист, который подорвал себя в здании ФСБ, ранив несколько силовиков», — рассказал он.

В сентябре бывший аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан на выходе из колонии, где отбывал наказание за поджог офиса партии «Единая Россия» в 2018 году. Математик успел пять минут пообщаться с родственниками, после чего его увезли в кировское управление ФСБ и предъявили обвинение в призывах к осуществлению террористической деятельности. Бывший аспирант заявил о своей невиновности и отказался от дачи показаний.

Ранее сообщалось, что поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление.

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