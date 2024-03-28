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Шмыгаль не конкретизировал решения по итогам встречи с Туском

Шмыгаль не назвал решений по агроэкспорту после встречи с премьером Польши

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с польским коллегой Дональдом Туском сообщил о наличии у сторон понимания по проблеме импорта украинского продовольствия, но не раскрыл конкретных результатов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили ряд вопросов сотрудничества, которые представляют взаимный интерес», — отметил Шмыгаль.

По его словам, на переговорах обсудили такие сложные темы, как ситуацию на границе и торговле в агропромышленной продукцией. Премьер-министр Украины подчеркнул, что ожидает от Польши «конкретных ответов» на сделанные Киевом шаги. Он выразил надежду, что стороны найдут «пути урегулирования проблемных вопросов». Шмыгаль напомнил, что на Украине ожидают запрета Еврокомиссией транзита и экспорта сельхоз продукции из России и Белоруссии.

До этого в Польше назвали виновного в протестах фермеров. По данным канцелярии Дональда Туска, это комиссар Европейского союза (ЕС) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Ранее а Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.

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