В питерском вузе ввели плату за прогулы

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом университете ввели плату за прогулы. Соответствующие расценки уже опубликованы на сайте вуза в разделе «Дополнительное образование с углубленным изучением дисциплин по профилю университета».

Теперь, чтобы сдать зачеты, студентам нужно будет перепосетить занятия и заплатить за это 850 рублей. Цена групповых занятий (от 5 посещающих) ниже — 700 рублей с человека.

При наличии уважительной причины пропуска занятий, студентов-медиков также отправят на перепосещение пар, но бесплатно. Об этом свидетельствуют данные рассылки старостам академических групп, которые получил Telegram-канал Baza.

До этого в Госдуме призвали ввести новую льготу для студентов и срочников.

Сегодня за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию дети, браться и сестры наследодателя должны заплатить пошлину 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. рублей. Другие наследники платят 0,6% стоимости наследства, но не более 1 млн рублей, напомнил депутат.

Ранее Ксения Собчак пообещала устроить в хорошие вузы детей, потерявших родителей в «Крокусе».