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В Ставропольском крае предотвратили 12 терактов за год

ГУ МВД: в Ставропольском крае предотвратили 12 терактов за год

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Ставропольском крае сотрудники правоохранительных органов предотвратили 12 террористических актов за год. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел России по региону Андрей Мишагин, передает ТАСС.

По его словам, злоумышленники готовились совершить теракты на объектах транспортной инфраструктуры, органов государственной власти и массового пребывания людей.

Кроме того, в регионе в 2023 году удалось задержать 14 активных участников террористических организаций. Мишагин уточнил, что большинство из них являлись приверженцами проукраинских националистических организаций.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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