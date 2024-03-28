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Эксперт по безопасности объяснил, зачем звонят и мгновенно сбрасывают звонок

Эксперт по безопасности Хренов: не стоит отвечать на спам-звонки

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Shutterstock

Звонок и мгновенный его сброс нужны для того, чтобы абонент сам перезвонил по этому номеру. Об этом в интервью РИАМО рассказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов. По его словам, чаще всего это делают компании, которые занимаются спам-звонками.

«Мы настоятельно рекомендуем не перезванивать на незнакомые номера, с которых происходит звонок и сброс, и добавлять их в черный список», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что то же самое касается «молчунов», когда пользователь поднимает трубку и слышит по ту сторону лишь тишину.

Руководитель группы спам-анализа Почты Mail.ru Дмитрий Моряков до этого объяснил, как распознать спам в почте. Он посоветовал в первую очередь проверять адрес отправителя. Если он кажется подозрительным или содержит случайные символы, это может быть признаком спама (например, «qwerty123@mail.ru»).

Также, по его словам, необходимо оценивать содержание сообщения. Спам-письма обычно содержат ссылки на сомнительные сайты, предлагают нелегальные услуги или просят предоставить личную информацию как можно скорее.

Ранее в ФСБ предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками спецслужбы.

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