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В США назвали расизм причиной крушения моста в Балтиморе

Мэр Балтимора назвал пропаганду расовой нетерпимости причиной обрушения моста

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Harford County MD Fire & EMS/Reuters

Мэр американского города Балтимор (штат Мэриленд) Брэндон Скотт назвал расизм причиной крушения моста в городе. Об этом пишет Newsweek.

Скотт прокомментировал обвинения республиканцев в адрес демократов в чрезмерном увлечении темами инклюзивности и разнообразия вместо настоящих проблем. При этом мэр не сообщил, когда пролет моста будет восстановлен.

«Вы очень хорошо знаете, что чернокожие мужчины, и особенно молодые чернокожие мужчины, были страшилкой», — сказал Скотт.

По его словам, за словами республиканцев об инклюзивности скрываются обвинения в адрес президента США Джо Байдена. Градоначальник считает, что оппонентам приходится скрывать пропаганду расовой нетерпимости из-за своих же страхов.

26 марта в Балтиморе рухнул автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной обрушения конструкции стало столкновение с грузовым судном. В мост врезался контейнеровоз, после чего конструкция рухнула в реку Патапско. Движение в районе моста полностью перекрывалось, объезд осуществлялся через соседний тоннель или через город.

Ранее сообщалось, что экипаж врезавшегося в мост в США судна может пробыть там еще 14 дней.

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