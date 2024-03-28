В ЛНР запретили торговлю алкоголем в прифронтовых районах вне точек общепита

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем вне точек общественного питания на территории прифронтовых районов. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики.

Согласно документу, полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции устанавливается на территории Кременского и Сватовского муниципальных округов, а также городов: Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов в борьбе с так называемыми «наливайками».

Закон предусматривает запрет на использование названий алкогольной продукции, которые вводят покупателей и потребителей в заблуждение. Отмечалось, эти изменения нужны, чтобы предотвратить массовые отравления людей суррогатным алкоголем.

В январе в России призвали изменить правила продажи алкоголя в магазинах.

Ранее в ресторанах России призвали ввести новый регламент продажи алкоголя.