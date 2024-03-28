Подросток из Китая потратил все сбережения своей семьи на онлайн-игры, пишет Asia One. По словам родителей школьника, они лишились $37 тысяч.

Мужчина по фамилии Ченг рассказал, что его 15-летний сын, имевший доступ к семейной банковской карте, потратил все деньги на покупки в онлайн-играх. По словам отца, это были все сбережения, которые он копил несколько лет, работая на заводе.

Кроме того, Ченг в прошлом году сломал ногу на производстве, поэтому пока не может выйти на работу. К счастью, на помощь пришла старшая дочь мужчины, которая вернула небольшую часть суммы. Представители онлайн-игры заявили, что, возможно, попытаются возместить потраченные подростком средства.

Осознав, что натворил, сын попросил у отца прощения, пообещав, что больше так не будет.

«Нет ничего хорошего, если ты не исправишь свое поведение, ты должен измениться к лучшему», — ответил мужчина.

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