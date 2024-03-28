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Песков объяснил отсутствие Путина на месте теракта в «Крокусе»

Песков: поездка Путина в «Крокус» в дни после теракта помешала бы работе штаба

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Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин не прибыл на место теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в первые дни, так как такие поездки главы государства нецелесообразны — российский лидер в этот момент предпринимал меры для спасения людей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«С первых минут теракта президент предпринимал меры, которые надлежит предпринимать для спасения людей. В эти дни осуществление ознакомительных поездок [на место теракта] нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, он пока не готов ответить на вопрос о том, планируется ли встреча Путина с семьями и родственниками граждан, не выживших в результате теракта. «Если какие-то контакты будут необходимы, мы вас проинформируем», — сказал он журналисту, отвечая на вопрос.

При этом пресс-секретарь заверил, что с россиянами и гражданами других стран, близкие которых пострадали при атаке террористов, работают сотрудники медицинских и других служб.

«Все было сделано в максимально возможное короткое время», — резюмировал Песков.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла» произошел вечером 22 марта. По версии следствия, четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки, где должен был пройти концерт группы «Пикник».

Исполнители теракта также подожгли здание, используя бензин. В том числе полностью сгорел концертный зал.

Ранее президент Таджикистана высказался о подозреваемых в теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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