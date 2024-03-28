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Граждан Киргизии активно пытаются вербовать для совершения терактов в РФ

Минтруд Киргизии предупредил о попытках вербовки граждан для терактов в России

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РИА Новости

Министерство труда Киргизии предупредило граждан страны не поддаваться на попытки вербовки для совершения террористических актов в России. Об этом сообщается на сайте киргизского ведомства.

Минтруд предупредил киргизов, что через популярные соцсети и мессенджеры, такие как Telegram, ведется активная вербовка граждан, в том числе детей, для участия в террористических актах на территории России.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники анализируют анкеты людей на сайтах знакомств, изучают комментарии в различных группах, вычисляют жертв по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам, отдают предпочтение уязвимым слоям населения.

Представительство Минтруда призвало своих граждан, находящихся на территории России, не поддаваться на провокации, не трудоустраиваться через соцсети, не принимать участия в различных акциях, следить за детьми.

В ведомстве также напомнили, что участие в теракте карается уголовным законодательством РФ вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в терроризме в «Крокусе» Файзова могут перевести из СИЗО Лефортово.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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