Раненого террориста из «Крокуса» могут перевести в другое СИЗО

19-летнего Мухаммадсобира Файзова, обвиняемого в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», могут перевести из СИЗО Лефортово в СИЗО № 1 — «Матросскую тишину». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что в «Матросской тишине» есть необходимое медоборудование, чтобы сохранить Файзову жизнь и поставить на ноги для проведения дальнейших следственных действий. Молодой человек получил ранение при задержании, позже его на коляске привезли в зал суда из реанимации.

Файзову 19 лет, он самый молодой из задержанных по делу о теракту. По данным RT, именно он снимал видео «от первого лица» с расстрелом в «Крокусе». При задержании ему повредили глаз, на суд его принесли без сознания на носилках.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».