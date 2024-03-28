Амурскую область накрыла китайско-монгольская песчаная буря

В Амурской области прошла китайско-монгольская песчаная буря. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Из-за непогоды небо в городе Благовещенске стало рыжим, также песок оседает на улицах, местные жители жалуются на проблемы с дыханием. В региональном гидрометцентре предупредили, что такое явление продержится в Амурской области еще несколько дней. При этом эксперты отметили, что погодные аномалии происходят в Приамурье каждый год и стали привычным явлением.

Местным жителям посоветовали не выходить на улицу без надобности, а также закрывать глаза от попадания песка и пыли.

До этого в Сочи из-за непогоды несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту. Специалисты воздушной гавани усилили службы оперативного обслуживания пассажиров и самолетов. Пассажирам порекомендовали следить за временем вылета. Соответствующую информацию можно найти на электронных или онлайн-табло. Непогода длилась два дня. Спустя время аэропорт вернулся к штатной работе.

Ранее москвичам пообещали близкую к рекордной температуру воздуха в начале апреля.