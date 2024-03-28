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Путин рассказал, что может привести к развалу России

Путин заявил, что ущемление наций внутри страны может привести к развалу России

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ущемление любой из наций внутри страны может развалить Россию. Об этом он сказал в ходе встречи с работниками культурной сферы в Тверской области, передает ТАСС.

«Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», — сказал российский лидер.

До этого Путин заявил, что многообразие культур, религий и традиций отличает Россию от других стран. По его словам, все эти отличия позволяют жителям страны на протяжении веков обмениваться друг с другом как генетическим кодом, так и культурным кодом. Президент отметил, что таким образом создается «единая российская нация». В ходе выступления российский лидер сообщил, что Россия — это страна, которая управляется напрямую Богом, но существует благодаря населяющим ее народам.

Ранее Путин «усыновил» участника Всемирного фестиваля молодежи из Уганды.

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