В Таллине задержали гражданина Эстонии по подозрению в нарушении международных санкций

Эстонские полицейские арестовали журналистку Светлану Бурцеву, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews.com. Об этом сообщает Eesti Ekspress.

В публикации отмечается, что правоохранительные органы подозревают Бурцеву в нарушении международных санкций. Проживающая в Таллине гражданка Эстонии писала статьи и делала снимки для интернет-издания Baltnews.com, которое находится под санкциями Европейского союза.

Издание подчеркивает, что 27 марта журналистке предъявили дополнительное подозрение по статье «Отношения против Эстонской Республики».

Прокуратура Эстонии направила ходатайство об аресте Бурцевой еще 29 февраля, Харьюский уездной суд заключил ее под стражу 1 марта. Это было сделано, чтобы не допустить с ее стороны новых преступлений и возможного выезда с территории страны.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что основа безопасности страны — это сотрудничество с Североатлантическим альянсаом.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.