Песков рассказал о бессонной ночи Путина после теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокус Сити Холле» у президента России Владимира Путина была бессонная ночь — руководители ведомств докладывали о ситуации до утра, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Видеофрагмент опубликован в Telegram-канале корреспондента «России 1».

«В такие минуты работа просто идет в круглосуточном режиме», — заявил также Песков.

Он отметил, что доклады поступали президенту, невзирая на время. В частности, вице-премьер Татьяна Голикова докладывала Путину уже под утро, когда завершилось размещение всех пострадавших в больницы и прошли первые операции.

Песков подчеркнул, что в такие моменты не до сна никому, особенно главе государства.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в непосредственном исполнении теракта задержали в Брянской области. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что он и Путин сутки не спали, организовывая взаимодействие, чтобы террористам не удалось сбежать.

Ранее семье обвиняемого в теракте в «Крокусе» разрешили вернуться домой.