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Прокуратура ФРГ предъявила обвинения людям, доставлявшим газовые Siemens турбины в Крым

Reuters: в ФРГ предъявили обвинения людям, помогавшим доставлять турбины в Крым

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Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения четырем гражданам Германии и лицу, имеющему гражданство Франции и Швейцарии, в нарушении санкций за содействие экспорту газовых турбин производства компании Siemens в Крым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

В обвинительном заключении отмечается, что данные лица знали, что конечным пунктом назначения турбин будут электростанции в Крыму. В публикации отмечается, что обвиняемые помогали экспортировать газовые турбины общей стоимостью €111 млн из порта Гамбурга в Санкт-Петербург.

До этого стало известно, что импорт трубопроводного газа из России в страны Евросоюза (ЕС) в январе-феврале 2024 года подскочил на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Договор с Украиной о транзите российского газа в Евросоюз действует до конца 2024 года. Стороны пока не обсуждают его продление на следующий период. По мнению ряда аналитиков, «Газпрому» в нынешних условиях может быть выгоднее отказаться от долгосрочного транзитного контракта и перейти на краткосрочное бронирование мощностей украинской газотранспортной системы.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа.

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