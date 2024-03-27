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В Белгородской области планируют сократить посевные площади из-за обстрелов

Гладков: в Белгородской области сократят посевные площади из-за обстрелов

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Настоящий Гладков/Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что посевные площади в регионе в текущем году сократят из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

«Понимаем, что все равно сокращение площадей будет, никуда мы от этого не денемся. Безусловно это повлияет на объем производства, на стоимость продукции», — сказал Гладков.

Он отметил, что предпринимаются особые меры предосторожности. Местные власти исходят из оперативной обстановки, чтобы обезопасить людей в первую очередь.

Отмечается, что Белгородская область занимает одно из лидирующих мест по производству сельскохозяйственной продукции.

До этого Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в административное здание Белгорода. Гладков подчеркнул, что в результате произошедшего есть одна пострадавшая. Ее доставили в городскую больницу №2, женщине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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