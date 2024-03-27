Из России депортируют мигранта, сидевшего в одном чате с террористами из «Крокуса»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу 5 тыс. рублей и депортации Ахмада Ф., нарушившего миграционное законодательство. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По данным следствия, мужчина приехал в Россию в январе 2024 года, встал на миграционный учет, получил патент на работу и заселился в общежитие на 5-й Советской улице, однако не встал на учет по месту фактического проживания, что является нарушением законодательства.

Отмечается, что внимание полиции привлекло не это, а то, что Ахмад состоял в Telegram-чате, в котором представители «Исламского государства» (организация запрещена в России) обрабатывали потенциальных террористов. Именно в этой группе завербовали тех, кого в настоящее время подозревают в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».

В данный момент мигрант находится в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), ожидая депортации.

Инцидент в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее сообщалось, что как минимум 40 нелегалов задержали на подмосковном складе Wildberries.