Врач, изуродовавший модель из Сочи, избежал наказания

Ленинградский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении пластического хирурга Андрея Комарова, который в 2020 году прооперировал модель из Сочи Юлию Тарасевич. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Подсудимому назначили наказание в виде трех лет ограничения свободы. Но в связи с истечением сроков давности врача от наказания освободили.

Суд установил, что Комаров провел операции с «дефектом оказания медицинской помощи, неверно спланировав объем иссекаемых тканей, нарушив хирургическую технику и ведение пациентки в послеоперационном периоде». В результате у женщины развились осложнения, которые привели к несмыканию век и другим серьезным последствиям для здоровья.

Изначально в отношении Комарова возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», но позже статью переквалифицировали в другую: «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Суд пришел к выводам о доказанности вины подсудимого, сам врач вину не признал.

Ранее пострадавшей от рук хирурга модели из Сочи выплатили компенсацию в семь раз меньше запрашиваемой.