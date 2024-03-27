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В Роспотребнадзоре прокомментировали отравление БАДом десятков людей в Японии

Роспотребнадзор: БАД, которой отравились более 100 японцев, не продается в РФ

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Биологически активная добавка (БАД) с красным дрожжевым рисом от компании Kobayashi Pharmaceutical, после употребления которой в Японии с отравлениями попали в больницу более 100 человек, в России не зарегистрирована и по этой причине не может продаваться. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщение появилось после того, как ситуация с отравлениями получила большой общественный резонанс сначала в Японии, а затем и в остальном мире.

Первые сигналы о негативном воздействии добавок на здоровье поступили в январе, когда компания узнала о шести случаях госпитализации, одному из пациентов потребовался диализ. На данный момент уже известно о двух летальных случаях употребления этой добавки.

До этого более ста жителей Японии были госпитализированы после употребления пищевых добавок с красным дрожжевым рисом от компании Kobayashi Pharmaceutical.

В стране министерство здравоохранение организовало проверку шести тысяч пищевых добавок.

Ранее нарколог объяснил, чем опасны пищевые добавки в вейпах.

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