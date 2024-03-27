В Москве вырастут штрафы за нарушения в метро

Мосгордума приняла закон, увеличивающий штрафы за административные нарушения в метро. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект предполагает, что штрафы за умышленное препятствование движение пассажиропотока на входах, выходах и в вестибюлях станций метрополитена увеличится со 100 до 2 тыс. руб. Такое же наказание будет грозить и за проезд в поездах, не осуществляющих или прекративших перевозку пассажиров и передвижение по территории станций и подуличным переходам метрополитена на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных транспортных и спортивных средствах, кроме инвалидных колясок.

Кроме того, в отдельный состав административного правонарушения выделят остановку эскалатора с помощью кнопки «Стоп» или рукоятки, если в таких действиях не было необходимости. За правонарушение также будет административная ответственность — штраф в размере 5 тыс. руб.

В поддержку закона проголосовали 29 депутатов Мосгордумы. Еще один проголосовал «против», а семь — воздержались.

До этого Дептранс Москвы сообщил об усилении мер безопасности в метро после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Москве безбилетник решил придушить женщину-контролера, чтобы не платить штраф.