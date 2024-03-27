Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве вырастут штрафы за нарушения в метро

Мосгордума увеличила штраф за остановку эскалатора метро до 5 тыс. рублей

close
100%
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Мосгордума приняла закон, увеличивающий штрафы за административные нарушения в метро. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект предполагает, что штрафы за умышленное препятствование движение пассажиропотока на входах, выходах и в вестибюлях станций метрополитена увеличится со 100 до 2 тыс. руб. Такое же наказание будет грозить и за проезд в поездах, не осуществляющих или прекративших перевозку пассажиров и передвижение по территории станций и подуличным переходам метрополитена на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных транспортных и спортивных средствах, кроме инвалидных колясок.

Кроме того, в отдельный состав административного правонарушения выделят остановку эскалатора с помощью кнопки «Стоп» или рукоятки, если в таких действиях не было необходимости. За правонарушение также будет административная ответственность — штраф в размере 5 тыс. руб.

В поддержку закона проголосовали 29 депутатов Мосгордумы. Еще один проголосовал «против», а семь — воздержались.

До этого Дептранс Москвы сообщил об усилении мер безопасности в метро после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Москве безбилетник решил придушить женщину-контролера, чтобы не платить штраф.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами