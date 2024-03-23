В Москве усилены меры безопасности в метро

Дептранс Москвы сообщил об усилении мер безопасности в метро после теракта в «Крокусе». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

«Работает система видеоаналитики «Сфера» — если на станции появятся люди из базы розыска, то информация незамедлительно поступит полицейским», — рассказали в депрансе.

На фоне усиленного досмотра пассажиров граждан призвали отнестись с пониманием к требованию инспекторов.

До этого в московских аэропортах рассказали о мерах безопасности после теракта.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно о задержании машины, проходящей по ориентировке после теракта в «Крокусе».