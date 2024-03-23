Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве усилены меры безопасности в метро

Дептранс Москвы сообщил об усилении мер безопасности в метро после теракта

close
100%
«Дептранс Москвы»https://t.me/DtRoadhttps://t.me/DtRoad' class="item-image" >
Телеграм-канал «Дептранс Москвы»https://t.me/DtRoadhttps://t.me/DtRoad

Дептранс Москвы сообщил об усилении мер безопасности в метро после теракта в «Крокусе». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

«Работает система видеоаналитики «Сфера» — если на станции появятся люди из базы розыска, то информация незамедлительно поступит полицейским», — рассказали в депрансе.

На фоне усиленного досмотра пассажиров граждан призвали отнестись с пониманием к требованию инспекторов.

До этого в московских аэропортах рассказали о мерах безопасности после теракта.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно о задержании машины, проходящей по ориентировке после теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами