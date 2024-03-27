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В Ростове-на-Дону задержали участников экстремистской ячейки, которые вербовали людей

В Ростове-на-Дону задержали участников экстремистской организации «Алля-Аят»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Ростовской области сотрудники УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации вместе с Центром противодействия экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД России задержали главаря и пятерых участников экстремистской организации «Алля-Аят». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным ведомства, задержанные вербовали в свои ряды местных жителей. В ФСБ установили, что подозреваемые действовали с координаторами из-за рубежа и выводили туда финансовые потоки.

До этого в Ростовской области задержали местного жителя, которого подозревают в шпионаже в пользу службы безопасности Украины (СБУ).

По информации российских спецслужб, гражданин России тайно общался с представителем СБУ и помогал собирать разведданные против РФ. На него завели уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством», максимальное наказание по которой составляет до восьми лет тюрьмы.

Ранее в Крыму возбудили дело в отношении женщины за призыв нападать на военных.

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