Володин заявил, что женщины получили реальную власть только при Путине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что женщины, хоть и получили политические права еще в 1918 году, но только в нынешнее время получили реальную власть. Своим мнением спикер поделился на пленарном заседании нижней палаты парламента, его цитирует РИА Новости.

«Политические права женщины получили в 1918 году, но реальную власть они получили только сейчас, при президенте [Владимире] Путине и большинстве «Единой России», — сказал Володин.

По его мнению, раньше политические права женской части населения служили больше для декорации, а сейчас женщины занимают сразу несколько ключевых должностей в высших эшелонах власти. Спикер привел в качестве примеров руководителей Центробанка, Совета Федерации, Счетной палаты и ЦИК.

При этом, как отметил Володин, мужчины больше занимаются рутинной работой.

До этого председатель Госдумы поручил комитетам нижней палаты проработать вопрос усиления безопасности на массовых мероприятиях для обеспечения безопасности граждан.

Ранее в Госдуме наградили школьников, спасавших людей во время теракта в «Крокусе».