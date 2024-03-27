В Минпросвещения считают, что историю нужно сделать массовым предметом по сдаче ЕГЭ

Предмет «История» необходимо делать массовым по сдаче ЕГЭ. Об этом во время заседания комитета Государственной думы по просвещению заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«Нужно расширять предмет «История», делать его массовым по сдаче ЕГЭ. понимание истории нашей страны, нашей культуры — это очень важно», — сказал он.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой вернуть в государственные экзамены по истории сочинение. Такое предложение депутат направила в письме к Сергею Кравцову. По мнению депутата, это задание помогало демонстрировать ученикам творческое и аналитическое мышление.

В августе 2023 года сообщалось, что в единый государственный экзамен по истории в 2024 году включат задания, связанные со специальной военной операцией и новыми регионами,

Ранее Минпросвещения России предложило увеличить общее число часов истории в школах.