Москвичам рассказали о погоде в первых числах апреля

В Москве в ближайшие дни продолжится потепление — весна решила ускориться, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Заметно теплее в столице станет уже к концу текущей недели, пообещал он в беседе с RT.

В последние дни марта воздух в Москве прогреется до +15 °С, а в первые три апрельских дня потеплеет до +17...+18 °С, рассказал Шувалов. На четверг он спрогнозировал жителям столицы небольшой дождь.

Напомним, в «Фобосе» также сообщали, что в течение всей текущей недели погода в Москве будет сильно отклоняться от нормы в сторону превышения температуры воздуха.

Ранее москвичам рассказали о погоде до конца весны.