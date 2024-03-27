Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде в первых числах апреля

Синоптик Шувалов: в начале апреля весна в Москве ускорится

close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

В Москве в ближайшие дни продолжится потепление — весна решила ускориться, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Заметно теплее в столице станет уже к концу текущей недели, пообещал он в беседе с RT.

В последние дни марта воздух в Москве прогреется до +15 °С, а в первые три апрельских дня потеплеет до +17...+18 °С, рассказал Шувалов. На четверг он спрогнозировал жителям столицы небольшой дождь.

Напомним, в «Фобосе» также сообщали, что в течение всей текущей недели погода в Москве будет сильно отклоняться от нормы в сторону превышения температуры воздуха.

Ранее москвичам рассказали о погоде до конца весны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами