Землетрясение произошло у Курил

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Курил. Об этом рассказала РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 27 марта в 13:03 (5:03 мск) у побережья Курил», — уточнила эксперт. По данным сейсмостанции, эпицентр находился в Тихом океане в 187 километрах юго-восточнее острова Симушир.

Очаг сейсмического события располагался на глубине 40 километров.

Перед этим гораздо более сильное землетрясение произошло у Фиджи. У побережья островного государство было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7.

24 марта у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Энде, население которого составляет около 77,2 тысячи человек. Очаг стихии находился на глубине 50 км.

Ранее в Токио произошло сильное землетрясение.