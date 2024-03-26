ВСУ перебили водовод в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по водоснабжающей инфраструктуре в городе Горловке Донецкой народной республики, в результате чего участок водовода получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«По предварительным данным, украинские боевики нанесли целенаправленный удар по водоснабжающей инфраструктуре. Перебит участок водовода», — написал чиновник.

Он также заявил, что в результате обстрела с позиций украинских военных повреждена одна из котельных в Центрально-Городском районе Горловки, персонал не пострадал.

26 марта сообщалось, что в Белгородском районе свыше 13 тыс. человек остались без электричества и водоснабжения из-за ночного обстрела, произведенного вооруженными силами Украины.

Кроме того, при атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43. Ранения тяжелой и средней степени тяжести получили начальник караула и пожарный. Их доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.