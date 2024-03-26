В МЧС рассказали россиянам, как избежать попадания в давку

В МЧС напомнили россиянам о правилах безопасности на массовых мероприятиях после теракта в «Крокус Сити Холле». Инструктаж опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Стоит принять ряд мер, чтобы избежать возможной опасности: узнать пути эвакуации, продумать план действий на случай чрезвычайной ситуации, держаться подальше от узких проходов и большого скопления людей. Кроме того, важно следить за поведением толпы, держаться на расстоянии от компаний хулиганов и дебоширов.

Если ЧС все-таки произошла, то есть ряд мер, которые помогут выжить в случае попадания в давку. Нужно сразу избавиться от зонта, шарфа, по возможности также от обуви на каблуках. Важно всеми силами оставаться на ногах и не падать. Если не удалось — надо сразу вставать. Бывает, что и подняться сразу также нет возможности, тогда нужно сгруппироваться в «комок», закрыв руками голову.

Передвигаться нужно по направлению толпы, постепенно двигаясь к краю, но не задевать стены и препятствия. Нужно не обращать внимания на мелкие травмы и потерю вещей.

Вечером 22 марта российские спецслужбы сообщили, что неизвестные начали стрелять по посетителям «Крокус Сити Холла» в Красногорске. По версии следствия, четверо вооруженных перед выступлением группы «Пикник» начали стрельбу по посетителям в фойе, затем продолжили нападение внутри площадки и подожгли здание.

Позже глава СК Александр Бастрыкин заявил, что число погибших в «Крокусе» выросло до 139 человек, опознаны 75.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников подтвердил информацию об украинском следе в теракте в «Крокусе».