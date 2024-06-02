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Таксист избил и изрезал ножом мужчину в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге таксист напал на мужчину и ударил его ножом

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Невском районе Петербурга мужчина напал на прохожего возле магазина «Пятерочка» и несколько раз ударил его ножом. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел возле супермаркета по улице Седова, в ночь на 1 июня. Мужчина с ножом напал на прохожего. 27-летний пострадавший госпитализирован с ножевыми ранениями передней брюшной стенки и грудной клетки в крайне тяжелом состоянии.

Вечером 1 июня полицейские задержали подозреваемого у дома на проспекте Обуховской Обороны, им оказался 22-летний уроженец Астрахани, работающий водителем службы такси. Известно, что подозреваемый был судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга покупатели напали на продавца с ножом из-за бутылки коньяка. Двое мужчин похитили из торгового зала две бутылки коньяка, вечером они снова вернулись в магазин за порцией алкоголя. Продавцы узнали злоумышленников и попросили оплатить товар, в ответ один из них забежал в подсобное помещение, схватил нож и начал угрожать сотрудникам торговой точки. Подельник вооруженного петербуржца пытался сбежать, но работники заперли его в магазине, тогда злоумышленники разбили витрину и скрылись.

Ранее пьяные супруги изрезали ножом соседа из-за замечания.

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