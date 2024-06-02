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«Флорида» вышла во второй финал Кубка Стэнли подряд

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» и вышла во второй финал Кубка Стэнли подряд

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James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

В шестом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс».

После этой победы счет в серии до четырех побед стал 4-2, что позволило «пантерам» выйти в финал Кубка Стэнли 2024 года. Флоридцы повторили успех прошлого года, когда также дошли до главной серии сезона, где уступили «Вегасу Голден Найтс».

Всего для «Флориды» предстоящий финал Кубка Стэнли станет третьим. Впервые клуб стал участником финала в 1996 году, где уступил «Колорадо Эвеланш» в четырех матчах.

Встреча против «Рейнджерс» прошла в Санрайзе на арене «Амерант Банк» в присутствии 19 865 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным перевесом — 2:1. В составе победителей отличились 27-летний американский нападающий Сэм Беннетт, а также россиянин Владимир Тарасенко.

В финале Кубка Стэнли — 2024 «пантеры» сыграют с победителем пары «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз», где после пяти игр со счетом 3-2 в серии ведет канадская команда.

Ранее в «Рейнджерс» похвалили российского голкипера «Флориды».

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