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На дочь Аскольда Запашного упала лошадь в цирке

Дочь Аскольда Запашного Ева получила перелом трех костей после падения лошади

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Телеграм-канал «ZАПАШНЫЙ»

Дочь дрессировщика Аскольда Запашного Ева получила перелом трех костей после падения лошади в цирке. Об этом сообщил Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

«Выполняя элементы джигитовки, сидя на лошади, ее лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы», — пояснил народный артист России.

Запашный опубликовал запись видео, на которой виден момент падения. 14-летняя Ева смогла встать на одну ногу после падения, ей сразу же помогли уйти со сцены. Лошадь убежала со сцены самостоятельно. Комментируя произошедшее дрессировщик добавил: «Это — цирк, и такое бывает!»

Поклонники Запашных пожелали девочке скорейшего выздоровления и назвали 14-летнюю Еву смелой.

«Пусть девочка скорее поправится. К сожалению, цирковые артисты без травм свою карьеру не проходят»; «И ничего не предвещало беды... Смелой и отважной девочке Еве скорейшего выздоровления!»; «Смелая девочка. А те, кто лайк поставил, походу лузеры по жизни», — написали в комментариях.

По данным mk.ru, девочку госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Впервые Ева Запашная вышла на цирковую сцену вместе с отцом Аскольдом в 2016 году в «Лужниках».

Ранее жена Александра Михайлова рассказала о его состоянии после госпитализации.

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