В ФСБ сочли, что исламисты сами не смогли бы подготовить теракт в «Крокусе»

Одни исламисты без помощи не смогли бы подготовить теракт в «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал глава ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.

По его словам, «политическая подоплека» присутствует.

И одни исламисты подготовить такую акцию не смогли. Конечно, им помогали», — подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что первичные данные по теракту в «Крокусе» подтверждают украинский след.

До этого стало известно, что один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» приехал в Москву полгода назад.

26 марта Басманный суд Москвы отправил под арест Алишера Касимова — восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным следствия, он сдал квартиру Шамсиддину Фаридуни — главному из группы террористов, напавших на концертный зал.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».