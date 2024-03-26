В России призвали ввести отдельные водительские права для любителей самокатов

Большинство аварий с участием электросамокатов происходит по вине их водителей, которые не соблюдают правила управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом в беседе с Общественной службой новостей сообщил автоюрист Дмитрий Славнов. Решением данной проблемы, по его мнению, может стать появление отдельной категории водительского удостоверения.

«Открывать ее (категорию. — «Газета.Ru») гражданам с 12 или с 14 лет, чтобы у них был стимул вырастать и сдавать права на категорию «В», и чтобы они получали какие-то маломальские знания, понимали, что у них есть ответственность, что их могут лишить водительского удостоверения, если они собьют пешехода и скроются, как у нас в летний период часто происходит», — сказал Славнов.

Он добавил, что проходить обучающие курсы и получать специальные водительские права необходимо всем гражданам, желающим ездить на СИМ.

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