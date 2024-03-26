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В России призвали ввести отдельные водительские права для любителей самокатов

Юрист Славнов: для любителей самокатов необходимо ввести отдельные права

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Shutterstock

Большинство аварий с участием электросамокатов происходит по вине их водителей, которые не соблюдают правила управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом в беседе с Общественной службой новостей сообщил автоюрист Дмитрий Славнов. Решением данной проблемы, по его мнению, может стать появление отдельной категории водительского удостоверения.

«Открывать ее (категорию. — «Газета.Ru») гражданам с 12 или с 14 лет, чтобы у них был стимул вырастать и сдавать права на категорию «В», и чтобы они получали какие-то маломальские знания, понимали, что у них есть ответственность, что их могут лишить водительского удостоверения, если они собьют пешехода и скроются, как у нас в летний период часто происходит», — сказал Славнов.

Он добавил, что проходить обучающие курсы и получать специальные водительские права необходимо всем гражданам, желающим ездить на СИМ.

Российские сервисы кикшеринга Whoosh, «Яндекс Go» и «Юрент» 26 марта объявили об открытии нового летнего сезона в Москве и Московской области.

В 2024 году на электросамокатах появились номерные знаки по типу тех, что устанавливаются на автомобили. Как пишет kp.ru, они нужны для того, чтобы камеры видеонаблюдения могли автоматически фиксировать правонарушения со стороны пользователей электротранспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличат число камер, контролирующих велосипедистов и самокатчиков.

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