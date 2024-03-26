В Росгвардии заявили, что число звонков с призывами совершить теракт увеличилось

Количество звонков с призывами совершения терактов в России увеличилось. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии, предает ТАСС.

«После трагедии в «Крокус Сити Холле» резко возросло количество телефонных звонков и сообщений с призывами к совершению терактов на территории РФ», — заявили в ведомстве.

Звонки часто поступают с территории Украины. Злоумышленники связываются с подростками и предлагают им совершать террористические акты за денежное вознаграждение

Недавно в Свердловской области мошенники убедили женщину взорвать здание банка, чтобы помочь спецназу. Налет на банк совершила 13 марта жительница Первоуральска. Женщина проникла в офис на улице Вайнера, кинула в сторону сидений для клиентов петарду и скрылась.

Когда нарушительницу задержали, на допросе она призналась, что действовала по указанию «сотрудника ФСБ», который позвонил ей по телефону.

Ранее в Тюменской области местный житель продал машину, взял кредит и ограбил банк по указанию мошенников.