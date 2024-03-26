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Дирижер вывел свой оркестр из «Крокуса» и спас от террористов

Дирижер Голиков успешно вывел из «Крокуса» свой оркестр после атаки террористов

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Дирижер из Санкт-Петербурга Михаил Голиков, который вместе со своим оркестром должен был аккомпанировать группе «Пикник» на концерте в подмосковном «Крокус Сити Холле», вывел из здания своих музыкантов во время нападения террористов. Об этом сообщает RT.

По словам дирижера, он одним из первых услышал звуки выстрелов. В это момент он с оркестром находился в гримерке. Голикову удалось вывести всех музыкантов через служебный выход. Никто из них не пострадал.

«Документы спасаем, ищем, как возместить инструменты, которые сгорели. Ущерб большой. Вообще, у меня музыканты находятся в тяжелом эмоциональном состоянии. Но главное — все живы и здоровы», — рассказал Голиков.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта. На следующий день их заключили под стражу.

Ранее Лукашенко рассказал, как Белоруссия помогала ловить участников теракта в «Крокусе».

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