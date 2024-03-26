Исполнители теракта в «Крокусе» при аренде жилья не вызвали подозрений

Исполнители теракта в «Крокусе» при аренде съемной квартиры на «Авито» подозрений не вызывали. Об этом сообщает РИА Новости.

В сервисе отметили, что данные по пользователям и объявлениям уже проверили «внутренние детективы и служба безопасности». Никаких запрещенных запросов они не зафиксировали.

«Все имеющиеся в нашем распоряжении данные передадим в полицию», — подчеркнули в компании.

До этого стало известно, что камеры шесть раз оштрафовали Renault террористов на пути к границе. Скорость автомобиля террористов в 21:08 мск 22 марта составляла 141 км/ч.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Террористы покинули здание и поспешили уехать на автомобиле.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».