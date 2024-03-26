В Башкирии несколько человек серьезно избили мужчину около подъезда и попали на видео

Жители Башкирии устроили драку около подъезда. Об этом сообщает телеканал UTV.

Инцидент произошел в Ишимбае. На кадрах, снятых камерой домофона, заметны пять человек. У двоих из них возник конфликт, во время которого остальные только наблюдали за происходящим. Один из дебоширов нападал на второго с неизвестным предметом.

Спустя некоторое время пострадавшему удалось подняться. Он достал из урны стеклянную бутылку и разбил, после чего напал на оппонента, но его снова избили. В результате на снегу оказались крупные пятна крови.

В комментарии для журналистов сотрудники МВД сообщили, что проводят проверку информации. На данный момент специалисты устанавливают личности участников драки.

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