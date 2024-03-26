Психолог назвал простой способ справиться с тревожностью

Кандидат психологических наук Михаил Хорс в эфире «Радио 1» объяснил, как справиться с тревогой после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что главное в данном случае — не уйти в крайность и не начать думать, что покидать дом опасно.

«Что касается поведения, тем людям, которые испытывают тревогу, нужно сосредоточить вектор своего внимания на том, что они могут изменить к лучшему. Вместо того, чтобы смотреть новости, можно выйти на улицу и собрать мусор под балконами своего дома. Поверьте, вам сразу станет лучше», — рассказал Хорс.

Он добавил, что сосредоточенность внимания на том, что невозможно изменить, вызывает дополнительную тревогу.

Заведующая филиалом «Телефон неотложной психологической помощи» Любовь Терневская до этого отмечала, что людям, которые хотят помочь пострадавшим во время теракта и поддержать их, важно обеспечить им заботу и ощущение безопасности.

Помимо этого, она рекомендует не оставлять их одних, потому что в одиночестве люди наиболее подвержены возникновению тревоги. Важно давать им возможность выговориться, добавила эксперт.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

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