Депутат Госдумы: суд над террористами пройдет, а смертная казнь останется

Идея вернуть смертную казнь очень опасна, об этом «Газете.Ru» сообщила депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Она пояснила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» люди ждут от властей «быстрых решений», но снятие моратория сложно будет «отыграть назад».

«Вся страна потрясена трагедией в «Крокусе», и всем хочется возмездия, от государства ждут быстрых решений. Безусловно, терроризму нет оправдания, все причастные заслуживают самого сурового наказания. Однако возвращение смертной казни – это эмоциональное решение, которое будет крайне сложно отыграть назад. Суд над этими террористами пройдет, а новая норма останется», — сказала она.

Авксентьева добавила, что для некоторых преступлений смертная казнь может показаться справедливым наказанием, но несовершенство судебной системы может привести к ошибкам.

«Есть ряд тяжких преступлений – например, террористические акты с погибшими и ранеными, сексуальное насилие против детей, за которые смертная казнь может показаться справедливым наказанием. И все же эта инициатива порождает слишком много вопросов. Разве наша судебная система совершенна? Разве исключены судебные ошибки? Вовсе нет. Это очень опасный путь, предполагающий радикальное изменение законодательства. При этом даже некоторые существующие законы работают из рук вон плохо. Поэтому я не считаю, что сейчас подходящее время для внесения подобных изменений», — подчеркнула она.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. В результате теракта погибли не менее 139 человек, пострадали более 180 — они получили ранения, ожоги и травмы.

После этого некоторые депутаты предложили вернуть в России смертную казнь. Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявлял, что вопрос снятия моратория прорабатывается. Он уточнял, что парламентарии примут решение, которое «будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества».

26 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нужно проанализировать весь спектр законодательства, «которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени». Он предложил создать рабочую группу для рассмотрения вопроса возвращения высшей меры наказания. По его словам, чтобы снять мораторий на смертную казнь референдум не понадобится, достаточно соответствующего решения Конституционного суда.

Сенатор Андрей Клишас отмечал, что для таких изменений нужно переписывать Конституцию.

Ранее в Кремле отреагировали на предложения вернуть смертную казнь.