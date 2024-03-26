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Курский депутат потребовал заблокировать Telegram после теракта в «Крокусе»

Курский депутат Тимофеев призвал заблокировать Telegram из-за теракта в «Крокусе»

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Phil Noble/Reuters

Депутат Курского городского Собрания Константин Тимофеев обратился в Роскомнадзор с предложением запретить работу мессенджера Telegram на территории России после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он написал на своей странице «ВК».

Чиновник напомнил, что подозреваемые получили предложение совершить преступление в торговом центре через Telegram. На допросе один из злоумышленников признался, что был подписан на канал некоего «проповедника» и оттуда получил предложение заработать денег противоправным методом.

Тимофеев сослался на публикацию «Газета.Ru», в которой отмечалось, что после трагедии в «Крокусе» россияне начали массово получать сообщения в Telegram от неизвестных лиц с предложением принять участие в очередном теракте.

По словам депутата, в прошлом мессенджер также неоднократно использовался преступниками. Так, в 2017 году злоумышленники активно общались в Telegram, готовясь к теракту в метро Санкт-Петербурга.

«Теперь эту платформу, невзирая ни на какие попытки ее основателя пойти навстречу Роскомнадзору, нужно закрыть полноценно. Это — не игрушки. Это — человеческие жизни. Соответствующее предложение было подготовлено и направлено руководителю Роскомнадзора Андрею Юрьевичу Липову», — написал Тимофеев.

Ранее подполковник запаса МВД России Олег Иванников заявил, что людям, которым приходят сообщения, содержащие попытку вербовки для совершения теракта, стоит заблокировать отправителя или обратиться в полицию.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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