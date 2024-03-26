Депутаты рассмотрят закон об изъятии книг иноагентов из библиотек

Несколько депутатов во главе с председателем комитета Государственной думы по культуре Еленой Ямпольской внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, регулирующий вопрос доступа к книгам иностранных агентов в российских библиотеках. Об этом сообщила Ямпольская в своем Telegram-канале.

Правки предлагается внести в Федеральный закон «О библиотечном деле».

По словам парламентария, отдельное внимание было обращено на проблему, имеющуюся в новых регионах России.

Ямпольская уточнила, что порядок доступа к книгам авторов-иноагентов в дальнейшем установит правительство.

На прошлой неделе депутат Государственной думы Андрей Луговой назвал стриминг «Яндекс.Музыка» «местом прибыли иноагентов» и заявил, что вопросов к площадке становится все больше. Он призвал запретить попавшим под санкции Минюста России музыкантам получать доходы от российских пользователей.

Ранее Минюст расширил список иноагентов.