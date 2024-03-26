Российских релокантов пригрозили выгонять из Швеции

В 2024 году около 300 российских граждан попросят убежища в Швеции, однако большинству из них не разрешат остаться в скандинавской стране в качестве беженцев. Об этом сообщает телеканал TV4.

По статистике властей, примерно 10-20% россиян будет позволено продолжать жить в Швеции. По мнению миграционной службы этой страны, тот факт, что Россия является стороной вооруженного конфликта, сам по себе не является достаточным основанием для предоставления убежища.

Власти Швеции считают, что россияне должны будут доказать, что их могут мобилизовать и отправить воевать на Украину.

Глава шведской миграционной службы Карл Бекселиус заявил, что Россия большая страна, и не все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подвергаются риску быть мобилизованными.

По его словам, без предоставления объективных оснований на положительное решение по заявке на беженство российским мужчинам рассчитывать не стоит.

В феврале посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявлял, что Москва привлечет к ответственности релокантов с антироссийской позицией, проживающих за рубежом, если они совершат провокации в ходе выборов президента.

Ранее в Кремле определились, что делать с россиянами, уехавшими за рубеж.