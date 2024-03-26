Выяснилось, как восьмой фигурант дела о теракте в «Крокусе» познакомился с исполнителями

Восьмой фигурант дела о нападении на «Крокус сити холл», уроженец Киргизии Алишер Касимов познакомился с исполнителями теракта на платформе онлайн-объявлений, сдавая квартиру. Об этом он заявил на заседании Басманного суда Москвы, передает ТАСС.

«Я хотел сдать квартиру, разместил объявление, мне ответили», — сказал мужчина, после чего судья прервала его.

На заседании рассматривается ходатайство следствия об аресте Касимова.

25 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу пятого, шестого и седьмого фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Исроила Исломова, его сыновей Аминчона и Диловара.

До этого Басманный суд отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее СК попросил арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе».