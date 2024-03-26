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Москвичам рассказали о погоде до конца весны

Синоптик Позднякова: теплая погода ожидается в Москве в апреле

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В апреле в Москве ожидается теплая и сухая погода, рассказала kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«По предварительным прогнозам апрель ожидается теплый. Но меня это скорее пугает, чем радует: после теплого апреля у нас всегда случаются холодные май и июнь. Даже снег может лечь», — отметила синоптик.

По ее словам, конец марта в столице будет теплым. 31 марта может установиться близкая к рекордной за все 145 лет наблюдений за погодой температура воздуха — +17°C. Максимум для этого дня установился в 2007 году на отметке +17,2°C. Сильные дожди до конца недели не ожидаются.

«Вероятнее всего они в ночные и утренние часы в субботу. А в основном будет солнечно и сухо», — уточнила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что в это воскресенье, 31 марта, в Москве ожидается теплая погода до 17°C, а местами — до 20°C. По его словам, эта неделя началась с антициклона, а в воскресенье после дождя ожидается солнечная погода.

Ранее сообщалось, что всю неделю погода в Москве будет сильно отклоняться от нормы.

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