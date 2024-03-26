Во Франции задержали полтысячи человек в ходе операций против наркоторговли

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что операции по борьбе с наркоторговлей была расширена. Его слова передает газета Liberation.

По словам министра, в рамках кампании по борьбе с наркоторговцами под названием «Операция по зачистке XXL» по всей стране прошли крупные рейды. На данный момент в рамках операции арестованы 496 человек.

«У нас есть цель допросить 850 человек. Мы достигли примерно четверти этой цели»,— заявил Дарманен.

До этого стала известна история, как во Франции мужчина начал поставлять наркотики, чтобы избавиться от долга в €9 тыс.

Ранее во Франции ученик младших классов нашел пакет с кокаином на детской площадке у школы.